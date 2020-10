Erster Bewohner des Bärenwalds Arbesbach gestorben

Der Bärenwald Arbesbach (Bezirk Zwettl) hat Abschied von seinem ersten Bewohner nehmen müssen. "Vinzenz" wurde am Freitag im Alter von 32 Jahren eingeschläfert, teilte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Sonntag mit. Damit sei Vinzenz deutlich älter geworden als es Bären in freier Wildbahn üblicherweise werden, sagte Sigrid Zederbauer, Betriebsleiterin des Bärenwaldes. Der Bär mit dem hellen Fell habe sich trotz seines Alters bis vor kurzem bester Gesundheit erfreut.

SN/APA (Vier Pfoten)/VIER PFOTEN Trauer im Bärenwald: Vinzenz ist tot