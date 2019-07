Erster E-Scooter-Führerschein Europas in Tirol entwickelt

Ein Tiroler Unternehmen hat einen Führerschein für Benützer von E-Scootern entwickelt, den man über eine App absolvieren kann. Nach Angaben des dafür verantwortlichen Institute of Microtraining (IOM) ist es der erste solche Führerschein in Europa. E-Scooter seien zwar in vielen Städten verfügbar, die Menschen würden jedoch nicht wissen, wie sie mit den Geräten umgehen sollen.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/PHILIPPE LO E-Scooter prägen immer öfter das Stadtbild