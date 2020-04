Erster Fall in Ischgl bereits am 5. Februar

Der erste Corona-Fall ist in Ischgl bereits am 5. Februar aufgetreten. Dabei hat es sich um eine Schweizer Touristin gehandelt, die erst Wochen später positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Das gab Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) am Donnerstag bekannt.

Der bisher viel genannte Barkeeper, dem in Medien unterstellt wurde, Dutzende in einem Apres-Ski-Lokal angesteckt zu haben, war demnach nicht der "Spreader". Vielmehr war er laut Allerberger der erste von den in Ischgl Erkrankten, der zum Arzt ging und Anfang März positiv getestet wurde.

Dieser Mann habe fälschlicherweise die Rolle des angeblichen Weiterverbreiters "umgehängt bekommen", betonte Allerberger. Schon Wochen vor ihm sei beispielsweise eine Kellnerin mit dem Coronavirus infiziert worden.

In Sachen Ischgl betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), mögliche Fehler aufklären zu wollen. Er schließt zwar nicht aus, dass die späten Maßnahmen zur Verbreitung des Virus aufgrund von Drucks von "Wirtschaftslobbys" erfolgt seien. Er glaubt das zwar nicht. "Aber wir sollten das später sauber und seriös aufklären", sagte Anschober.

"Die Containmentstrategie, die ja grundsätzlich eine gute ist, ist in diesem Fall nicht so 100 Prozent gelungen, um es sehr vorsichtig zu sagen", meinte Anschober weiter. "Wir sollten uns in Ruhe nach der Krise anschauen, was da Ursachen waren. Ich bin mir ganz sicher: ja da werden jetzt Fehler gemacht."

Jeder handle nach bestem Wissen und Gewissen und er habe "überhaupt keinen Hinweis darauf, dass da irgendwelchen Wirtschaftslobbys nachgegeben wird", so Anschober. Er könne das zwar nicht ausschließen, aber er kenne die beteiligten Personen "und ich persönlich glaub's nicht. Aber wir sollten das später sauber und seriös aufklären".

Quelle: APA