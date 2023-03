Erster Weißstorch im WWF-Auenreservat Marchegg gelandet

Der erste Weißstorch der Saison ist am Montag in den niederösterreichischen Marchauen gesichtet worden - zwei Wochen früher als üblicherweise. "In den nächsten Wochen werden weitere Störche eintreffen und ihre Nester in den alten Eichen des WWF-Reservats, am Schloss und in der Umgebung einem Frühjahrsputz unterziehen", teilte Jurrien Westerhof vom WWF Österreich am Dienstag in einer Aussendung mit. Im April starte dann die Brutsaison.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER Die Störche kehren aus ihrem Winterquartier nach Marchegg zurück