Erster Weißstorch in Marchegg gesichtet

Im WWF-Auenreservat Marchegg ist der erste Weißstorch gesichtet worden. Zwei Wochen früher als im vergangenen Jahr hat sich der Vogel auf einem Horst in der Herrschaftsau niedergelassen, teilte der WWF Österreich am Sonntag mit. "2020 haben in den Unteren Marchauen 37 Storchenpaare 91 Junge großgezogen", so Jurrien Westerhof von der Naturschutzorganisation.

