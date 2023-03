Erstes Verfahren nach der Krawallnacht zu Halloween

Mit Böllern und Steinen attackierte ein Mob in der Linzer Innenstadt die Polizeikräfte. Fünf Rädelsführer sitzen seit Monaten in U-Haft. Jetzt folgt die strafrechtliche Aufarbeitung.

Insgesamt sechs Anklagen gegen acht Beschuldigte hat die Staatsanwaltschaft Linz erstellt. Den Anfang machte am Donnerstag ein 22-jähriger Asylbewerber mit syrischer Staatsbürgerschaft. Dem jungen Mann, der aus der U-Haft vorgeführt wurde, wird vorgeworfen, am Abend des 31. Oktober 2022 führend an den Halloween-Krawallen in der Linzer Innenstadt teilgenommen zu haben.

Laut Anklage soll der Syrer zahlreiche andere Beteiligte verbal und durch Handzeichen aufgefordert haben, gegen die Polizei vorzugehen. Und er soll eine Gruppe angeführt haben, die pyrotechnische Gegenstände - darunter Böller der Kategorien 3 und 4 - gegen die Polizeibeamten warf. Das soll auf einem Video zu sehen sein. Der Beschuldigte gibt zwar zu, in der Innenstadt gewesen zu sein. Von Aufwiegeln oder Randalieren will er aber nichts wissen, er habe nur zugesehen, verantwortet sich der junge Mann.

Die Anklagebehörde sieht die Tatbestände von schwerer gemeinschaftlicher Gewalt sowie versuchter schwerer Körperverletzung verwirklicht, dafür drohen bis zu drei Jahre Haft. Im Landesgericht Linz wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht und ein Fotografier- sowie Filmverbot des Justizpersonals verhängt.

In den kommenden Wochen werden weitere Schöffenverhandlungen folgen. Zunächst gegen einen 19-jährigen Spanier mit Wurzeln in der Dominikanischen Republik, einen 16-jährigen subsidiär schutzberechtigten Iraker, eine 15-jährige thailändische Schülerin und einen 15-jährigen afghanischen Asylberechtigten, die ebenfalls in U-Haft sitzen. Weitere drei Angeklagte befinden sich auf freiem Fuß. Laut Behördensprecherin Ulrike Breiteneder sei ein Verfahren gegen einen 18-jährigen Burschen noch offen, der in sozialen Medien gepostet habe: "Linz wird zu Athena!"

Auch er, der an der Versammlung selbst gar nicht teilgenommen hatte, muss mit einem Strafverfahren rechnen. Denn das Aufstacheln zu einer Zusammenkunft, die darauf abziele, dass durch vereinte Kräfte ein Mord, ein Totschlag, eine Körperverletzung oder eine schwere Sachbeschädigung begangen werde, sei ebenfalls strafbar.

Die Jugendlichen sollen in Tschechien Feuerwerkskörper der Kategorien 3 und 4 besorgt haben. Diese Böller sowie Steine hätten sie - mit Sturmhauben maskiert - am Halloween-Abend auf Polizisten geworfen beziehungsweise andere dazu angestiftet. Insgesamt hatte die Polizei in der Halloween-Nacht 129 Personen angezeigt, sie müssen zusätzlich auch noch mit Verwaltungsstrafen rechnen. Gegen 46 Personen wurden Verfahren zur Aberkennung ihres Schutzstatus eingeleitet.

Aus Mangel an Beweisen habe die Staatsanwaltschaft mehr als 50 Einstellungen verfügt, teilte Breiteneder mit. Das Gericht hat nunmehr die schwierige Aufgabe, den Tatbeitrag jeder einzelnen beschuldigten Person herauszuarbeiten. Als Beweismittel dienen neben Zeugenaussagen unter anderem Videos von Teilnehmern und aus Überwachungskameras.