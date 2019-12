Erstmals bei Feinstaubbilanz alle Messpunkte unter Grenzwert

Dem Wetter geschuldet wird 2019 die geringste Feinstaubbelastung seit dem Beginn der Messungen in Österreich bringen. Wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Montag berichtete, war die Belastung in Graz mit bisher 16 Überschreitungstagen am höchsten. Der Wert liegt zwar unter dem Grenzwert für die Gesamtzahl an Überschreitungstagen, der WHO-Zielwert wurde jedoch an 34 Messstellen überschritten.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Wetter laut VCÖ Hauptgrund für die verbesserte Luftqualität