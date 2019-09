Erstmals Mikroplastik in menschlichem Stuhl nachgewiesen

Bei der Suche nach Mikroplastik im Stuhl sind vergangenes Jahr Forscher von Umweltbundesamt (UBA) und MedUni Wien im Rahmen einer Pilotstudie bei allen acht Probanden fündig geworden. Es sei das erste Mal, das Mikroplastik im Menschen nachgewiesen wurde, hieß es im Oktober 2018 beim UEG-Gastroenterologie-Kongress in Wien. Jetzt erschien die komplette Studie in den "Annals of Internal Medicine".

SN/APA/BARBARA GINDL Kleinste Mikroplastik-Teilchen finden sich auch im Menschen