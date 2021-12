Erstmals Wildkatzennachwuchs in der Wachau nachgewiesen

Die Wildkatzen-Population in der Wachau ist im Wachsen. Ein Fotofallenbild aus dem Sommer zeige erstmals ein Jungtier, berichtete der Naturschutzbund am Mittwoch in einer Aussendung. Das verbessere die Aussicht auf Änderung des Gefährdungsstatus und verbindliche Schutzmaßnahmen. "Erst wenn eine 'erfolgreiche Reproduktion' nachgewiesen werden kann, steigt die Chance auf einen nationalen Schutzstatus", erklärte Ingrid Hagenstein von der Koordinations- und Meldestelle Wildkatze.

SN/APA/ROBERT HOFRICHTER/UNBEKANNT Der seltenen Art gefällt es in der Wachau