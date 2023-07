Erstochene Frau in Kärnten gefunden

Eine 62 Jahre alte Niederländerin ist am Freitag in ihrem Wohnhaus in der Kärntner Gemeinde Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) tot aufgefunden worden. Tatverdächtig ist ihr 69-jähriger Lebensgefährte, berichtete die Polizei. Er soll der Frau nach vorläufigem Ermittlungsstand mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand die tödlichen Verletzungen in der Nacht auf Freitag zugefügt haben. Das niederländische Paar hatte schon länger seinen Wohnsitz in Österreich.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Polizei in Kärnten ermittelt zu einer Bluttat in Eberndorf