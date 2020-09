Erstochener Amtsleiter: Asylantrag erstinstanzlich abgelehnt

Der Asylantrag von Soner Ö., der erstinstanzlich wegen Mordes am Sozialamtsleiter der BH Dornbirn zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, ist in erster Instanz abgelehnt worden. Bereits im August 2019 sei ein nicht rechtskräftiger Negativbescheid des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) ergangen, berichteten die "Vorarlberger Nachrichten" am Donnerstag unter Berufung auf seine Anwälte.

SN/APA (Archiv)/DIETMAR STIPLOVSEK Tödlicher Angriff auf Amtsleiter im Februar 2019