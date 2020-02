Kardinal Schönborn bleibt auf Wunsch des Papstes auch nach seinem Rücktritt im Amt. Doch den Vorsitz der Bischofskonferenz gibt er ab. Salzburgs Erzbischof Franz Lackner übernimmt.

Offiziell sind es bisher nur "Überlegungen", doch in gut informierten Kirchenkreisen gilt es als fix: Kardinal Christoph Schönborn, der am 22. Jänner seinen 75. Geburtstag feierte, wird bei der nächsten Sitzung der Bischofskonferenz im März den Vorsitz in diesem Gremium ...