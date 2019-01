"Erzieher mussten kräftig sein"

Gewalt und Demütigung standen in den Heimen für Schwererziehbare auf der Tagesordnung. Ein Historiker zeigt auf, wie bis in die 1970er-Jahre Zöglingen systematisch Unrecht geschah.

Am 1. April 1971 berichteten die "Salzburger Nachrichten" über ein "Jugendheim ohne Anstaltsordnung - Rechnungshof kritisiert Linz-Wegscheid". Prüfer stellten fest, dass "in diesem Erziehungsheim für Burschen, einer sogenannten geschlossenen Anstalt, rigorose Strafen, darunter auch ,Besinnung', die einer Einzelhaft gleichkommt, angewendet werden". Für die SN war das vom Land Oberösterreich geführte Heim deshalb so interessant, weil mangels eines eigenen Erziehungsheims dort viele Salzburger untergebracht waren.