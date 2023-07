"Es brennt und Menschen verlieren ihre Existenz"

Eine oberösterreichische Rhodos-Urlauberin berichtet von der Flucht mit ihrem Mann und ihrer Enkelin aus der Brandregion. Das Rückflugticket hatte sie zum Glück schon vorher in der Tasche.

Sandra Pfeil-Ehrengruber aus Ried im Innkreis ist froh, dass sie, ihr Mann Kurt Ehrengruber und ihre sechsjährige Enkeltochter heil von der Insel Rhodos nach Hause zurückgekehrt sind. Die drei befanden sich in einem Hotel in der Brandregion. Wichtig war Pfeil-Ehrengruber vor allem die - auch seelische - Sicherheit ihrer Enkelin. "Wir konnten sie gut abschirmen. Sie hat bis 20 Uhr gar nichts mitbekommen", erzählt die Innviertlerin den SN am Montag. Sie hätten schon am Samstagnachmittag eine Mitteilung vom Reiseveranstalter Tui erhalten, eine Notfalltasche zu packen und sich auf Evakuierungen vorzubereiten. Zu Mittag habe es geheißen, das Feuer sei rund 13 Kilometer entfernt. Doch dann habe der Wind gedreht. "Die Wolken wurden immer schwärzer und uns wurde mulmig." Gegen 21.15 Uhr hieß es, sie müssten los und sie marschierten, ohne genau zu wissen, wohin. "Das war schon emotional für uns, weil wir nicht wussten, ob wir einen längeren Marsch vor uns haben." Doch schon nach rund 150 Metern kamen sie zu einem Militärkonvoi und wurden zu einem Strand gebracht. "Auf der Straße haben wir eine Menschenmenge gesehen und gehört, dass viele schon fünf bis acht Kilometer gegangen sind."

Nachdem der Urlaub für die drei ohnehin mit dem Rückflug am Sonntag um 8.55 Uhr geendet hätte, hatten sie schon am Freitag eingecheckt. "Das war unser Glück." Müsste sie die Wahl zwischen einem Lottosechser und einem Rückflugticket von Rhodos treffen, "würde ich immer das Ticket nehmen". Gut sei auch die Entscheidung gewesen, mit einem Boot zum Hafen von Rhodos zu fahren und nicht mit einem Bus. Wer einmal am Flughafen sei, sei aus der Gefahrenzone. "Man muss bedenken, dass es brennt und Menschen ihre Existenz verlieren. Jeder versucht hier auch, die eigenen Leute zu retten."

Betreffend Medienberichten über eine Familie aus dem Flachgau, die am Samstag nach Rhodos flog und dort gleich in eine Notunterkunft kam, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme von Tui am Montag: Wenn es keine Reisewarnung des Außenministeriums gebe, fliege die Fluglinie. Die Lage habe sich am Samstag so rapide geändert, dass nicht zeitgerecht reagiert werden konnte. "Wir bedauern diese Umstände sehr und die Sicherheit der Gäste hat für uns aktuell höchste Priorität", hieß es. Man habe alle österreichischen Gäste kontaktiert, deren Unterkünfte am Wochenende evakuiert worden seien. Bis auf wenige Ausnahmen seien alle erreicht worden. "Viele wollen auf der Insel bleiben." Wer frühzeitig abreisen wolle, dem werde dies im Rahmen bestehender Flugverbindungen ermöglicht. Bis einschließlich Dienstag würden keine Gäste nach Rhodos gebracht. TUI rät allen Reisenden, die in den nächsten Tagen nach Rhodos fliegen wollten, von der kostenlosen Möglichkeit zur Umbuchung Gebrauch zu machen. Auf der Homepage teilte der Reiseveranstalter zudem mit, dass am Sonntag 7800 TUI-Reisende von insgesamt 39.000 betroffen waren.

Nach Angaben des österreichischen Außenministeriums wurden bisher mehr als 100 Landsleute aus den akuten Brandgebieten in Rhodos in Sicherheit gebracht. Montagmittag wussten die Behörden von keinen Österreicherinnen und Österreichern direkt im Brandgebiet.

Die Lage bleibt äußerst angespannt: Am Montag kämpften Einsatzkräfte in insgesamt 64 Regionen des Landes gegen die Flammen. Der griechische Zivilschutz veröffentlichte am Montag eine Karte zur Waldbrandgefahr. Demnach gilt am Dienstag die höchste Warnstufe in den Regionen Rhodos und Teile Kretas. Die zweithöchste Stufe betraf unter den Großraum Athen, die Halbinsel Peloponnes und viele Inseln der Ägäis. So werde es auch in den kommenden Tagen bleiben, warnte am Montag der griechische Zivilschutz und veröffentlichte eine Karte zur Waldbrandgefahr.

Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis bedankte sich am Montag bei allen, die bei den Löscharbeiten in den vergangenen Tagen in Griechenland mitgeholfen haben. Es habe keine Opfer gegeben. Dies sei auf die Leistung der Feuerwehr, des Zivilschutzes, der Küstenwache und freiwilliger Helfer zurückzuführen. Die nächsten Tage blieben weiter gefährlich. Eine Abkühlung ist erst am Donnerstag in Sicht.