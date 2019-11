Der nächste Winter naht und die Diskussion flammt wieder auf, ob Skifahrer, die sich abseits der präparierten Pisten in Gefahr begeben, vor Gericht gestellt werden sollen. Die Meinungen sind geteilt.

Zwei Skifahrer fahren bei Lawinenwarnstufe 4 in einem Tiroler Skigebiet in einen Hang ein. Sie bleiben im meterhohen Schnee stecken. Die Bergrettung rückt aus. Die Bergung ist extrem gefährlich. Die beiden Skifahrer schnauzen ihre Retter an, warum es nicht schneller ...