Ändert sich nichts, herrscht im Jahr 2080 in Wien ein Klima wie derzeit in Dakar. Begrünte Gebäude können helfen, Hitzetage in den Städten erträglicher zu machen - und noch mehr.

Grün in der Großstadt: Das erfreut nicht nur das Auge, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel und dessen Folgen - Hitze, Starkregen, Artensterben, um nur einige zu nennen. Da in der Stadt nicht viel Platz ...