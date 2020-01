Eine Airbus A320 der Laudamotion wurde beim Flug nach Israel vom Blitz getroffen. Der Chef der Fluggesellschaft beruhigt.

Es war beim Landeanflug auf den Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv in einer Flughöhe von 15.000 Fuß. Über der Stadt entlud sich am Donnerstagabend gerade ein heftiges Gewitter. Der Blitz traf die Nase des Fliegers, den sogenannten Radar Dome. ...