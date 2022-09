Es wird dunkler und kälter

Energie ist knapp und teuer. In immer mehr Kommunen werden Pläne erarbeitet, wie deutlich weniger Strom verbraucht werden könnnte.

Österreich schaltet in den Energiesparmodus. Erst am Montag hat die Regierung eine Infokampagne "Mission Elf" angekündigt, durch die die Haushalte zum Energiesparen angeregt werden sollen. Aber auch viele Städte und Gemeinden werden aktiv. Eine nach der anderen präsentiert Pläne, wie sie Strom und Gas sparen will.

Zuletzt war es die steirische Landeshauptstadt Graz, die ihre Maßnahmen verkündete. So wird in Graz etwa die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden reduziert. Sie startet eine Stunde später und endet eine Stunde früher. ...