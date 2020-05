Am 16. März, dem Tag, an dem bei uns in Österreich der Lockdown begann, habe ich Kommentare aus alles Welt aus dem Netz kopiert und archiviert. Heute habe ich einiges davon wieder gelesen. Ein Essay des österreichischen Schriftstellers Vladimir Vertlib.

SN/veigl Das Leben als Insel - statt Leben auf einer Insel? Im Bild Sveti Stefan in Montenegro.