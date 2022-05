Wir kochen, also sind wir - eine Kulturgeschichte der Ernährung

Vor zwei Millionen Jahren begannen Menschen ihre Nahrung zu garen. Heute gibt es schon Flüssignahrung. Ist Kochen eine Verfallsgeschichte?

Kein Zweifel: Ohne die Erfindung des Rades wäre die Menschheit nicht so schnell vorwärtsgekommen. Aber ohne das Kochen wären wir nie in der Lage gewesen, das Rad zu erfinden. Diese Erkenntnis verdanken wir Richard Wrangham. Der Professor für biologische Anthropologie forschte an der Harvard University in Cambridge (Massachusetts). Er suchte nach Zusammenhängen zwischen dem Verhalten von Affen, der menschlichen Evolution und der Gewalt. In seinem Buch "Feuer fangen" konnte er darlegen: Was den Menschen vom Affen unterscheidet, ...