Otto Konrad ernährt sich nach Gen-Analyse

Torwartlegende Otto Konrad hat einen Gen-Test durchführen lassen, um herauszufinden, welche Ernährung für ihn die passende ist. Für drei Wochen will er sich nun an die Empfehlungen der DNA-Analyse halten - und berichtet ab 12. Mai für die "Salzburger Nachrichten", wie es ihm dabei geht.

Steckbrief: Otto Konrad

Alter: 57 Jahre

Wohnt in der Stadt Salzburg

Beruf: selbständig, früher Profifußballer

Hobbys: Eishockey, Laufen, Squash

Lieblingsessen: alles mit Teigwaren und Fisch

Ernährungsform: isst nach den Empfehlungen einer individuellen Gen-Analyse.

Hinweise zur Ernährung nach Gen-Analyse:

Die Darstellungen von Otto Konrad sind persönlich und subjektiv und nicht als generelle Empfehlung für eine Ernährung nach DNA-Test zu lesen. Eine Beratung und Begleitung mit Diätologen und Medizinerinnen wird in jedem Fall empfohlen. Die Analyse für diesen Schwerpunkt wurde durch das Unternehmen DNA for ME in Zusammenarbeit mit dem Labor Novogenia in Eugendorf bei Salzburg durchgeführt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.dnaforme.com.