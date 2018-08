Essverbot auf allen Linien - Stadt Wien greift in den U-Bahnen durch

In der Wiener U-Bahn wird das Essen generell untersagt. Betroffen ist somit nicht nur stark riechendes Fast Food. Das hat Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Donnerstag in einem Pressegespräch angekündigt. Zunächst - konkret ab September - wird der Verzehr von Speisen in der U6 verboten. Ab 15. Jänner wird der Essensbann dann auf alle Linien ausgeweitet.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT "Du sollst nicht essen in der U-Bahn"