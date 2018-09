Estibaliz Carranza - die "Eislady" aus Zelle Nummer 14

Aus mehr als 100 Gesprächen mit Estibaliz Carranza entstand ein neues Buch über die Doppelmörderin. Autor Bernhard Salomon sieht sie als Beispiel für Narzissmus, "die gefährlichste aller Seuchen".

Sie ist eine der auffälligsten Figuren in der jüngeren österreichischen Kriminalgeschichte: Estibaliz Carranza, auch bekannt als "Eislady". Jetzt ist ein neues Buch über sie erschienen: "Zelle 14". Verfasst hat es Bernhard Salomon, Chef des Verlags edition a. Er führte von 2014 bis 2018 mehr als hundert Gespräche mit ihr - in der Strafvollzugsanstalt Schwarzau am Steinfeld und im Forensischen Zentrum Asten sowie am Telefon.