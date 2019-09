Etappensieg für Klägerin wegen verschüttetem Kaffee auf Flug

In einem Rechtsstreit um die Haftung für einen auf einem Niki-Flug umgekippten heißen Kaffee hat die Klägerin einen Etappensieg gegen die Fluglinie errungen. Die Verletzung der Passagierin sei als Unfall zu werten, erklärte der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) am Donnerstag. Ein Urteil wird erst 2020 erwartet. Die EU-Richter folgen dem Generalanwalt in vier von fünf Fällen.

SN/APA (Archiv/dpa)/Rainer Jensen Unglück passierte während eines Niki-Flugs