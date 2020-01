EU-Gelder sollen Primärversorgungszentren Schub verleihen

Die medizinische Betreuung in Primärversorgungseinheiten (PVE) bekommt einen finanziellen Anschub. Sozial- und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) unterzeichnete am Montag in Wien einen Vertrag mit der Europäischen Investitionsbank (EIB), durch den - in Kooperation mit heimischen Banken - insgesamt 360 Mio. Euro an günstigem Kreditvolumen zur Verfügung stehen sollen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Gesundheitsminister Anschober unterzeichnete Kooperationsvertrag