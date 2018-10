EU-Ministertreffen in Graz zu Zeitumstellung und Mobilität

Die EU-Verkehrs- und Umweltminister treffen sich am Montag und Dienstag zu einem informellen Ministerrat in Graz. Am Montag wird u.a. über die Zeitumstellung debattiert, am Dienstag folgt die gemeinsame Sitzung der EU-Verkehrs- und Umweltminister. Danach sprechen die EU-Verkehrsminister über Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

SN/APA (dpa)/Oliver Berg Wie soll es mit der Zeitumstellung weitergehen?