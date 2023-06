EU-Rechtler sehen in Tiroler Wolfsverordnung Rechtsbruch

Der Abschuss von Wölfen in Tirol gilt - selbst in der Politik - als "juristischer Grenzgang". Seit kurzem werden "Entnahmen" der Raubtiere in Tirol via Verordnung statt Bescheid geregelt. Die beiden an der Uni Innsbruck lehrenden Europarechtler Walter Obwexer und Peter Hilpold bewerteten die Vorgehensweise Tirols gegenüber der APA als eindeutig EU-rechtswidrig. Für Hilpold werden die Probleme "wohl in Kauf genommen", Obwexer schlug eine Rückkehr zur Bescheid-Variante vor.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT Der Umgang mit Wölfen in Tirol ist juristisch heikel