EU-Richter erschweren Verkehrskontrollen

Ausländische Behörden dürfen keine Sperrvermerke mehr in Führerscheinen eintragen. Der Europäische Gerichtshof gab nach langem Rechtsstreit einem Drogenlenker aus Österreich recht.

Durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Fall eines Österreichers dürften Verkehrskontrollen in Europa für die Polizei bald umständlicher werden.

Denn die Richter in Luxemburg gaben kürzlich einem Drogenlenker recht, der nach einer Fahrt in Deutschland mit seinem österreichischen Führerschein nicht mehr fahren durfte. Sie entschieden, dass Behörden in EU-Ländern für ihren Hoheitsbereich keine Sperrvermerke in Führerscheindokumenten aus anderen EU-Ländern eintragen dürfen. Jedenfalls gilt das für Führerscheine im Scheckkartenformat, die seit vielen Jahren nach einem einheitlichen Muster ...