EU sieht die Achenseebahn in akuter Gefahr

Die in Konkurs befindliche Achenseebahn in Tirol bekam am Donnerstag einen zweifelhaften Titel dazu: Die 1889 eröffnete Dampfeisenbahn, die im Vorjahr vom Bundesdenkmalamt (noch nicht rechtskräftig) zum Teil unter Schutz gestellt worden war, wurde aus einer zwölf Kulturdenkmäler umfassenden Liste unter jene sieben gereiht, die in ganz Europa derzeit als am gefährdetsten gelten.

SN/pixelleo - stock.adobe.com Bei der Achenseebahn sollen für den Neustart im nächsten Jahr Schienen erneuert und Dampfloks von Kohle auf Heizölbetrieb umgebaut werden.