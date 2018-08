EU-Sommerzeitumfrage endet am Donnerstag

Die EU-Bürger sind derzeit noch aufgerufen, über eines der umstrittensten Themen abzustimmen - die mögliche Abschaffung der Sommerzeit. Diese Online-Erhebung endet am Donnerstag, das mit Spannung erwartete Ergebnis wird voraussichtlich am Freitag bekanntgegeben. Das Interesse Anfang Juli war übrigens derart groß, dass in den ersten Tagen die Server unter dem Ansturm einknickten.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Online-Umfrage stieß auf riesiges Interesse