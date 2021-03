EU-Staaten entscheiden über Reichweite von Corona-Pass

In der heiklen Frage der Reichweite des europaweiten Corona-Passes sieht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Mitgliedsstaaten am Zug. "Welche Rechte und Freiheiten mit diesem EU-weit anerkannten Attest verbunden sind, (...) liegt in der nationalen Verantwortung", sagte die deutsche Christdemokratin der Tageszeitung "Der Standard" (Montagsausgabe). Die Mitgliedsstaaten müssten zudem "ihre Hausaufgaben machen", damit das Zertifikat mit Sommer starten kann.

Von der Leyen will nicht über Reichweite von Corona-Pass entscheiden