Eule mit gebrochenem Flügel bei Vier Pfoten auf Reha

Ein seltener Gast wird derzeit in der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee betreut: Die Sumpfohreule "Lucky" wurde mit gebrochenem Flügel in Korneuburg gefunden. "EGS-Leiter Hans Frey hat die Eule geborgen und zunächst zur Erstbehandlung auf die Veterinärmedizinische Universität gebracht. Danach kam sie direkt in die EGS zur Rehabilitation", so Brigitte Kopetzky von Vier Pfoten.

SN/APA (VIER PFOTEN)/UNBEKANNT Die Sumpfohreule war in der Tat "lucky"