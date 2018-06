Eule, Wasch- und Ameisenbärin beim 59. Narzissenfest

Die Jury des 59. Ausseer Narzissenfestes hat die Eulenfigur Schafidel aus dem Hause Freller&Pucher zur schönsten Blütenskulptur des Bootskorsos in Altaussee gewählt. Als Siegerfiguren in der Kategorie neue Aufbauten des Stadtkorsos in Bad Aussee brillierten zwei Figuren: Eine Waschbärin und die Eule Schafidel. Der Stadt- und Bootskorso am Sonntag ist Abschluss und Höhepunkt des Blumenfestivals.

