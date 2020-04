Eurofighter versetzten Zoo-Tiere in Panik

Wegen des Überflugs zweier Eurofighter sind am Freitag etliche Tiere im Weißen Zoo in Kernhof (Bezirk Lilienfeld) in Panik geraten. Direktor Herbert Eder sagte auf APA-Anfrage, dass sich mehrere tierische Zoo-Bewohner schwer verletzt hätten und bestätigte damit einen "Heute"-Onlinebericht. Eine Maschine sei "keine 1.000 Meter über dem Boden" geflogen.

SN/APA (Weißer Zoo/Archiv)/SOPHIE W Ameisenbären im Weißen Zoo in besseren Tagen