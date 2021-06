Europäische Behörde will das "Patent auf Bier" streichen

Seit Jahren kämpfen internationale Braukonzerne um möglichst weitreichenden Patentschutz auch für ihre Rohstoffe wie Braugerste. Kleine Privatbrauereien und Initiativen, die sich gegen Patente auf Pflanzen und Tiere wenden, halten dagegen. Bisher wurden solche Patente zugelassen, wenn auch beschränkt. Nun bahnt sich im Fall des dänischen Brauriesen Carlsberg eine Wende beim Europäischen Patentamt in München ab.

Beim Europäischen Patentamt in München wird heute wieder über ein umstrittenes Patent für Braugerste verhandelt, um das der dänische Bierkonzern Carlsberg seit Jahren kämpft. Nach einem Urteilsvorschlag an die Beschwerdekammer soll das Patent, das 2018 bereits eingeschränkt worden war, gestrichen werden, wie das Europäische Patentamt am Montag auf SN-Anfrage bestätigte.

Es geht nicht nur um für Brauer vorteilhafte Eigenschaften einer Gerstensorte, sondern laut der Initiative "Keine Patente auf Saatgut" auch um Grundsatzfragen. Mit dem Verein Arche Noah aus ...