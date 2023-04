Europäische Kinderärzte schicken Hilferuf wegen Engpässen

Kinder- und Jugendärzte aus mehreren europäischen Ländern - darunter auch Mediziner aus Österreich - haben in einem Brief an die Gesundheitsminister ihrer Länder appelliert, gegen die Knappheit bei Kinderarzneimitteln vorzugehen. "Die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ist durch den Medikamentenmangel europaweit gefährdet. Eine schnelle, zuverlässige und dauerhafte Lösung ist dringend erforderlich!", heißt es in dem am Samstag bekanntgewordenen Schreiben.

BILD: SN/APA/DPA-ZENTRALBILD/WALTRAUD GRU Fehlende Antibiotikasäfte auch in Österreich