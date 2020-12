Europäische Strategie gefordert

Namhafte Wissenschafter reden den Regierungen in Europa ins Gewissen. Ohne gemeinsame Strategie im Kampf gegen die Coronapandemie sei diese nicht zu kontrollieren.

Wissenschafter in Europa haben sich zusammengeschlossen und fordern in einem Artikel im Fachjournal "The Lancet" ein schnelles, nachhaltiges und vor allem europäisches Vorgehen im Kampf gegen die Coronapandemie. Schafften es die europäischen Staaten nicht, "eine gemeinsame Vision zum Pandemie-Management" zu entwickeln, sei mit weiteren Infektionswellen zu rechnen, die wiederum enorme Folgeschäden für die öffentliche Gesundheit, die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt hätten.

Auch namhafte Wissenschafter aus Österreich beteiligten sich an dem Aufruf: Mitautoren waren Thomas Czypionka vom Institut für ...