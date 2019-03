Eurowings-Maschine nach Wien in Toulouse notgelandet

Ein Eurowings-Airbus ist am Samstag auf dem Flug von Portugal nach Wien in Toulouse notgelandet, meldete das Online-Luftfahrtmagazin "Austrian Wings". Grund für den Zwischenfall war ein Riss in einer der Cockpitscheiben.

/APA (Symbolbild)/ROBERT JAEGER