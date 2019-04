EVN legt Stromleitungen in NÖ mit fliegender Säge frei

Die EVN geht bei Instandhaltungsarbeiten an Niederösterreichs Stromleitungen mit einer sogenannten fliegenden Säge zu Werke. Mit dem Schneidegerät, das mittels Alurohren an einem Hubschrauber befestigt wird, können nach Unternehmensangaben pro Stunde wuchernde Bäume auf einer Länge von rund 500 Metern entastet werden. Aktuell wird das System in Krems, Amstetten und Scheibbs angewendet.

SN/APA (NETZ NÖ/MATEJSCHEK)/MATEJSC Die Fliegende Säge soll Stromleitungen befreien