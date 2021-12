Ex-Buchhalterin des Fußballklubs GAK wurde wegen Schwarzgeldzahlungen verurteilt

Ein Ex-GAK-Präsident zeigte am Dienstag im Prozess Erinnerungslücken, beim Erfinder des Systems sind die Vorwürfe verjährt. Die 56-jährige ehemalige Buchhalterin, die zum Auftakt des Verfahrens ein Teilgeständnis abgelegt hatte, wurde nicht rechtskräftig wegen Abgabenverkürzung und Betrugs verurteilt.

Im Grazer Straflandesgericht marschierten am Dienstag zwei ehemalige Präsidenten des Traditions-Fußballklubs GAK als Zeugen auf. Der Vorsitzende Richter Erik Nauta wollte wissen, wie es zum System von Schwarzgeldzahlungen an Spieler gekommen war, wegen dessen Abwicklung eine ehemalige Buchhalterin angeklagt ist. Ein Teil der Eintrittsgelder der Fans wurde über viele Jahre nicht in der Buchhaltung erfasst, sondern unter der Hand an Profifußballer ausbezahlt.

Die ehemalige Angestellte des Vereins ist die Einzige, die sich in der rund 15 Jahre zurückreichenden Affäre verantworten muss. Es geht um Abgabenverkürzung von fast einer Million Euro und Betrug.

Funktionäre wurden nicht angeklagt - zum Teil, weil die Vorwürfe verjährt sind, wie der Vertreter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Oberstaatsanwalt Stephan Wehrberger, zum Auftakt am Montag betont hatte. Das betrifft zum Beispiel Peter Svetits (63), der dem GAK von 1995 bis 2001 vorstand und zeitweise auch Sportdirektor war. Svetits war vor zehn Jahren sogar einmal in Untersuchungshaft gekommen, nachdem er beobachtet worden war, wie er der heute Angeklagten ein Bündel 500-Euro-Scheine zusteckte. Er gilt als Erfinder des Systems. Konfrontiert mit der Schwarzgeldpraxis, sagte er im Zeugenstand: "Das ist alles für die Persönlichkeitsrechte (der Spieler, Anm.) bezahlt worden." Man sei damals der Rechtsauffassung gewesen, dass das rechtens sei und kein Problem darstelle.

Svetits' Nachfolger als GAK-Präsident, Rudi Roth (73), der von 2001 bis 2005 im Amt war, wollte von seinem Entschlagungsrecht Gebrauch machen. Als Richter Nauta den Zeugen mit dessen früheren Aussagen konfrontierte, lautete die stereotype Antwort: Er erinnere sich an gar nichts, das sei zu lange her. Außerdem sei er in Spielerverhandlungen nie eingebunden gewesen. Zu Beginn der Ermittlungen war Roth teilweise geständig gewesen, er widerrief das aber später. Die WKStA sah letztlich keinen Grund, ihn anzuklagen. Der Staatsanwalt hatte Roth und dessen Nachfolger Harald Sükar sogar in Schutz genommen: Beide hätten sich als vielbeschäftigte Geschäftsleute den GAK als Hobby geleistet und "nicht viel Zeit für administrative Dinge" gehabt.

Die Buchhalterin hatte ein Teilgeständnis abgelegt und betont, sie habe immer nur auf Auftrag gehandelt, aber nie jemanden zur Abgabenverkürzung angestiftet. Die 56-Jährige wurde am Abend verurteilt. Für das Finanzvergehen muss sie 150.000 Euro zahlen. Der Betrug bleibt ohne Zusatzstrafe, da sie wegen eines ähnlichen Delikts bei einer anderen Firma zwei Jahre bedingte Haft erhalten hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.