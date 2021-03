Ex-Freundin mit Benzin angezündet

Zwei Sanitäter, die zufällig am Tatort vorbeikamen, erstickten die Flammen mit Decken. Nach der grausamen Attacke und einer Großfahndung nach dem früheren Partner des Opfers, stellte sich der 47-Jährige.

Eine Trafikantin in Wien-Alsergrund ist am Freitag kurz vor Mittag in ihrem Geschäft von einem Mann mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. Die 35-Jährige wurde laut Polizeisprecher Daniel Fürst lebensgefährlich verletzt. Kurz bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurde, sagte sie, dass der mutmaßliche Täter ihr Ex-Partner gewesen sei. Nach dem 47-Jährigen lief am Nachmittag eine Großfahndung. "Wir kennen den Namen und haben Fotos von ihm", sagte Fürst. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Österreicher. Gegen ihn wird wegen Verdacht des Mordversuchs ermittelt.

Das schwer verletzte Opfer lief brennend und rauchend aus seinem Geschäft in der Nußdorfer Straße. Genau in diesem Moment kam ein Rettungsauto des Arbeiter-Samariter-Bundes am Tatort vorbei. Zwei junge Männer, ein hauptamtlicher Mitarbeiter und ein Zivildiener, erkannten sofort die dramatische Lage.

Sie leisteten der Trafikantin umgehend erste Hilfe und erstickten die Flammen mit Decken. Die beiden Männer, die erst seit dem Vorjahr beim Samariterbund Dienst versehen, wurden noch am Nachmittag von der Polizei als Zeugen befragt. Sie standen schwer unter Schock und mussten danach vom psychologischen Dienst betreut werden. "Auch für sie war es kein normaler Einsatz", berichtete Sprecherin Stefanie Kurzweil. "Die beiden befinden sich nun außer Dienst und verarbeiten das Erlebte."

Eine Augenzeugin berichtete im ORF-Fernsehen, dass sie am Anfang den Rauch für Nebel gehalten habe. "Ich bin dann rausgegangen und habe gemerkt, es brennt furchtbar."

In den Stunden nach dem brutalen Angriff kämpfte das Opfer im Krankenhaus ums Überleben. Die 35-Jährige soll schwere Verbrennungen (zweiten Grades) großflächig am ganzen Körper erlitten haben. "Ihr Gesundheitszustand ist überaus schlecht", berichtete Fürst. Ob der 47-Jährige bereits zuvor straffällig geworden war bzw. ob gegen den Mann bereits ein Betretungsverbot verhängt worden war, sei vorerst Gegenstand von Ermittlungen, so Fürst. Auch das Tatmotiv des 47-Jährigen für das grausame Verbrechen ist noch völlig unklar.

Neben Polizei und Berufsrettung stand auch die Berufsfeuerwehr mit 27 Kräften im Einsatz. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, am Geschäftslokal entstand schwerer Schaden.