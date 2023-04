Ex-Fußballerin Nina Burger nach Unfall verurteilt: "Ich wollte nichts mehr, als dass der Mann lebt"

Die ehemalige ÖFB-Nationalteamspielerin Nina Burger hat am Montag am Landesgericht St. Pölten nach einem Autounfall mit einem Toten neun Monate Haft erhalten, davon drei unbedingt.

Es waren beklemmende Augenblicke für Nina Burger, als sie sich am Montag am Landesgericht St. Pölten noch einmal die frühen Morgenstunden des 25. November 2022 ins Gedächtnis rufen musste. Um 5.20 Uhr geriet die 109-fache, ehemalige Fußballteamspielerin mit ihrem Wagen in Langenrohr (Bezirk Tulln) von der Fahrbahn ab, kam ins Schleudern und prallte auf ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der darin sitzende Familienvater (37) starb noch an der Unfallstelle. Wie sich herausstellte, war Burger alkoholisiert. Sie wurde wegen grob fahrlässiger Tötung zu neun Monaten teilbedingter Haft verurteilt. Drei davon muss sie absitzen - laut Richter vielleicht mittels Fußfessel.

Unter Tränen verfluchte die 35-Jährige jenen Augenblick, als sie auf der Hohen Warte, wo sie als sportliche Leiterin der Vienna-Frauen tätig ist, nicht in ihr Büro ging, um dort zu schlafen - sondern in den Wagen stieg. "Es ist die schlimmste Entscheidung, die ich treffen konnte." Davor hatte sich Burger nach zwei Veranstaltungen in der Innenstadt noch zum Besuch einer Diskothek überreden lassen. Getrunken habe sie, ja. Aber nicht viel. Zuerst ein Glas Weißwein. "Ein paar Schluck." Später einen Aperol Sprizz. Und zuletzt noch drei, vier Weiße Spritzer. Der Gerichtsgutachter errechnete einen Alkoholanteil im Blut von mindestens 0,78 Promille zum Unfallzeitpunkt. Hinzu kam Übermüdung. "Zwei Zustände, die sich gegenseitig verstärken", so der Sachverständige.

"Nach dem Zusammenstoß bin ich ausgestiegen und wollte in das andere Auto rein. Aber die Tür ist nicht aufgegangen. Ich dachte, das kann alles nicht sein. Ich wollte nichts mehr, als dass der Mann lebt." Doch später im Spital erfuhr Burger, dass der 37-Jährige seinen Verletzungen erlegen ist. Seither hat sich das Leben der Ex-Kickerin "irgendwie in Luft aufgelöst". "Ich weiß, dass ich das nicht mehr gutmachen kann. Aber es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an die Familie des Opfers denke und mich frage, warum ich in dieses Sch...Auto eingestiegen bin."

Burgers Vertrag bei der Vienna, der bis Sommer 2024 laufen sollte, endet vorzeitig am 30. Juni. Die 35-Jährige befindet sich aktuell im Krankenstand. Körperlich sei sie wieder okay, seelisch nicht. Burger hofft nun auf ein berufliches Comeback im Innenministerium (BMI), wo sie bis zur ihrer Karenzierung im Jahr 2020 tätig war. Von dort hieß es auf SN-Anfrage: "Nach der gerichtlichen Behandlung wird der Sachverhalt von dem hierfür im BMI zuständigen Referat dienstrechtlich geprüft und beurteilt."