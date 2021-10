Ex-Generalsekretär des Außenministeriums wegen Wirecard suspendiert

Knalleffekt im Außenamt: Der einst ranghöchste Beamte unter der türkis-blauen Regierung, Johannes Peterlik - er war zuletzt Botschafter in Indonesien - ist vorläufig vom Dienst suspendiert. Die Justiz ermittelt gegen ihn und weitere Personen wegen des Verdachts, dem flüchtigen Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek geheime Informationen geliefert zu haben.

Die Sache ist bei der Justiz ein Verschlussakt, entsprechend vage sind die Informationen, die nach außen dringen. Doch so viel wurde am Freitag bekannt: Der frühere Generalsekretär des Außenministeriums, Johannes Peterlik (54), steht unter dem Verdacht des Amtsmissbrauchs und des Geheimnisverrats. Der Diplomat, der seit dem Vorjahr Botschafter in Indonesien war, wurde kürzlich aus Jakarta nach Wien zurückbeordert und dann vorläufig vom Dienst suspendiert. Den Hintergrund dafür bildet die Affäre um den früheren Zahlungsdienstleister Wirecard mit Sitz in Deutschland, wie ...