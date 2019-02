Ex-Mann niedergestochen: Zwei Jahre teilbedingt

Weil sie nach über 20-jähriger Ehe von ihrem Mann verlassen wurde, hat eine 59 Jahre alte Wienerin im vergangenen Herbst diesen niedergestochen. Sei sei "traurig, einsam, wütend" gewesen und habe ihn "nur verletzen" wollen, berichtete die Frau am Mittwoch am Landesgericht, wo ihr versuchter Mord vorgeworfen wurde: "Es war die Eifersucht, die Ohnmacht, die Betrunkenheit. Alles in mir war komisch."

/APA/HANS PUNZ Die 59-Jährige wurde am Wiener Landesgericht schuldig gesprochen