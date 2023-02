Ex-Nationalspieler Volkan Kahraman in Wien erschossen - Eifersucht mögliches Motiv

Volkan Kahraman (43) traf sich am Mittwoch zu einer Aussprache mit einem Freund in einem Wiener Lokal und wurde danach auf offener Straße von dem 46-Jährigen getötet. Der Täter verübte Suizid. Für die Kriminalisten deutet "momentan alles auf eine Eifersuchtstat" hin.

Vor einer Cafe-Bar in der Etrichstraße in Wien-Simmering ist am Mittwochvormittag ein 43-jähriger Mann von einem 46-Jährigen erschossen worden. Der Täter verübte unmittelbar danach Suizid. Bei dem 43-jährigen Opfer handelt es sich nach Angaben der Austria Presse Agentur um den ehemaligen Nationalteamspieler Volkan Kahraman. Augenzeugen der Auseinandersetzung hatten berichtet, es habe sich um den Ex-Fußballer gehandelt.

Für die Kriminalisten deutet "momentan alles auf eine Eifersuchtstat" hin

Am Donnerstag gab die Landespolizeidirektion Wien weitere Details zu der Bluttat bekannt. So besaß der 46-Jährige, der einen 43-Jährigen und sich mit einer Faustfeuerwaffe getötet hatte, laut Polizei kein waffenrechtliches Dokument. Angaben zur Herkunft der Waffe gab es bisher noch keine, "das ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen", so Polizeisprecher Daniel Fürst am Donnerstag gegenüber der APA. Die ersten Aussagen, wonach es vor der Tat erst in einem Lokal zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen wäre, wurden indes dahingehend richtig gestellt, dass in der Cafe-Bar zu "keinen nennenswerten Auffälligkeiten" gekommen sei. Die beiden Männer, die gut befreundet gewesen sein sollen, sollen sich in dem Lokal zu einer Aussprache getroffen haben. Erst als sie gemeinsam auf der Etrichstraße waren, zog der Ältere dann die Schusswaffe. Die gegen 11.40 Uhr alarmierten Einsatzkräfte sperrten nach dem Eintreffen den Tatortbereich großräumig.

Für die Kriminalisten deutet "momentan alles auf eine Eifersuchtstat" hin. Die Obduktion der beiden Männer wurde angeordnet. Weil es am Mittwoch nach der Tat zu Handgreiflichkeiten und Wortgefechten zwischen Angehörigen der beiden Toten gekommen sei, ließ die Polizei die Häuser der beiden Familien durch die WEGA und die Bereitschaftseinheit bewachen. "Das ist jedoch die Regel in solchen Fällen", so Fürst. Auch die Umgebung rund um den Tatort werde verstärkt im Auge behalten, hieß es.

Kahraman spielte auch für Austria Salzburg

Kahraman spielte in der Jugend für die Wiener Austria und galt als eines der großen österreichischen Talente. Mit 15 Jahren wechselte er zu Feyenoord Rotterdam. Nach weiteren Stationen in den Niederlanden sowie in der Türkei kehrte er nach Österreich zurück. Kahraman schaffte mit Pasching (2001/02) den Aufstieg in die Bundesliga und auch den Sprung ins ÖFB-Nationalteam, für das er im Herbst 2002 drei Länderspiele absolvierte. Der Wiener spielte 2003 auch für Austria Salzburg. Zuletzt war er Trainer beim Stadtligisten Ostbahn XI.

SN/gepa pictures/hans simonlehner Fußballprofi Volkan Kahraman spielte unter anderem bei Austria Salzburg.

Als Austria Salzburg mit Volkan Kahraman alle überraschte

Die goldenen Zeiten für den Fußballbundesligisten Austria Salzburg lagen zwar schon zurück, aber im Herbst 2003 gab es durch die Violetten noch einmal eine faustdicke Überraschung. Volkan Kahraman war damals Teil des Kaders von Austria Salzburg, die in der ersten Runde des UEFA-Cups gegen das Team von Udinese Calcio antrat. Salzburg war als Drittplatzierter der vorangegangenen Bundesligasaison im internationalen Geschäft vertreten. Die Italiener siegten in dem am 24. September auf der Linzer Gugl ausgetragenen Hinspiel gegen Salzburg mit 1:0.

Die Austria wurde aufgrund ihrer Leistung im Hinspiel als chancenlos für das Rückspiel angesehen. Dieses fand am 15. Oktober im Stadio Friuli statt und Salzburg gewann wohl auch zur eigenen Überraschung mit 2:1 (Treffer: Thomas Häßler und Andreas Ibertsberger). Aufgrund der damals geltenden Auswärtstorregel stieg die Austria auf. Kahraman war Stammspieler bei den Violetten.

Der ORF hatte auf eine Übertragung aus Udine verzichtet - auch wegen der erwarteten Aussichtslosigkeit für Austria Salzburg. Der Staatsfunk zeigte stattdessen nur die Partien GAK - Valerenga Oslo, Austria Wien - Borussia Dortmund und FC Kärnten - Feyenoord Rotterdam. Kurioserweise flogen alle anderen österreichischen Mannschaften aus dem Bewerb, während die Austria im UEFA-Cup blieb.

SN/facebookkahraman Volkan Kahraman kandidierte 2017 für die ÖVP.

Kahraman war auch politisch aktiv

Kahraman beschränkte sein Tätigkeitsfeld aber nicht nur auf den Fußballplatz. Bei der Nationalratswahl 2017 kandidierte der damals 38-Jährige für die ÖVP. Er wolle Verantwortung übernehmen, sagte er damals in einem bz-Interview.