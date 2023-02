Ex-Nationalteam-Fußballer Volkan Kahraman in Wien erschossen

Volkan Kahraman (43) nach Streit in einem Lokal von 46-Jährigem getötet. Der Täter verübte Suizid.

Vor einer Cafe-Bar in der Etrichstraße in Wien-Simmering ist am Dienstagvormittag ein 43-jähriger Mann von einem 46-Jährigen erschossen worden. Der Täter verübte unmittelbar danach Suizid. Bei dem 43-jährigen Opfer handelt es sich nach Angaben der Austria Presse Agentur um den ehemaligen Nationalteamstürmer Volkan Kahraman. Augenzeugen der Auseinandersetzung, die bereits in der Cafe-Bar ihren Anfang nahm, hatten berichtet, es habe sich um den Ex-Fußballer gehandelt.

"Es herrschte eine aufgeheizte Stimmung"

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich um eine Tat zwischen zwei Personen handeln, die miteinander befreundet waren", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst am frühen Nachmittag. Akute Gefahr für die Allgemeinheit bestand somit nicht. Was der Grund für den Streit sowie dessen Eskalation war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Jedenfalls gerieten danach etliche Anwesende am Tatort aneinander, offenbar dürfte es sich um Angehörige beider Männer gehandelt haben. "Es herrschte eine aufgeheizte Stimmung", sagte Fürst.

Kahraman spielte auch für Austria Salzburg

Kahraman spielte in der Jugend für die Wiener Austria und galt als eines der großen österreichischen Talente. Mit 15 Jahren wechselte er zu Feyenoord Rotterdam. Nach weiteren Stationen in den Niederlanden sowie in der Türkei kehrte er nach Österreich zurück. Kahraman schaffte mit Pasching (2001/02) den Aufstieg in die Bundesliga und auch den Sprung ins ÖFB-Nationalteam, für das er im Herbst 2002 drei Länderspiele absolvierte. Der Wiener spielte 2003 auch für Austria Salzburg. Zuletzt war er Trainer beim Stadtligisten Ostbahn XI.

SN/gepa pictures/hans simonlehner Fußballprofi Volkan Kahraman spielte unter anderem bei Austria Salzburg.

Als Austria Salzburg mit Volkan Kahraman alle überraschte

Die goldenen Zeiten für den Fußballbundesligisten Austria Salzburg lagen zwar schon zurück, aber im Herbst 2003 gab es durch die Violetten noch einmal eine faustdicke Überraschung. Volkan Kahraman war damals Teil des Kaders von Austria Salzburg, die in der ersten Runde des UEFA-Cups gegen das Team von Udinese Calcio antrat. Salzburg war als Drittplatzierter der vorangegangenen Bundesligasaison im internationalen Geschäft vertreten. Die Italiener siegten in dem am 24. September auf der Linzer Gugl ausgetragenen Hinspiel gegen Salzburg mit 1:0.

Die Austria wurde aufgrund ihrer Leistung im Hinspiel als chancenlos für das Rückspiel angesehen. Dieses fand am 15. Oktober im Stadio Friuli statt und Salzburg gewann wohl auch zur eigenen Überraschung mit 2:1 (Treffer: Thomas Häßler und Andreas Ibertsberger). Aufgrund der damals geltenden Auswärtstorregel stieg die Austria auf. Kahraman war Stammspieler bei den Violetten.

Der ORF hatte auf eine Übertragung aus Udine verzichtet - auch wegen der erwarteten Aussichtslosigkeit für Austria Salzburg. Der Staatsfunk zeigte stattdessen nur die Partien GAK - Valerenga Oslo, Austria Wien - Borussia Dortmund und FC Kärnten - Feyenoord Rotterdam. Kurioserweise flogen alle anderen österreichischen Mannschaften aus dem Bewerb, während die Austria im UEFA-Cup blieb.