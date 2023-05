Ex-ÖAV-Generalsekretär Renzler in Tirol tödlich verunglückt

Der frühere, langjährige Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins, Robert Renzler, ist am Samstag bei einer Klettertour in Tirol tödlich verunglückt. Dies bestätigte der Alpenverein gegenüber der APA. Der 67-jährige Tiroler war im freien Fall 60 Meter abgestürzt. Sein 31-jähriger Sohn versuchte in der Folge, ihn zu reanimieren. Renzler wurde per Notarzthubschrauber mit einem Tau geborgen, er verstarb aber noch während des Transports ins Spital.

BILD: SN/APA/ALPENVEREIN/DI NORBERT FREUD Robert Renzler verunglückte bei einer Klettertour tödlich