Ex-Partnerin erstochen - Mordprozess in Wiener Neustadt

Der zweitägige Mordprozess gegen einen 43-Jährigen, der seine Ex-Lebensgefährtin erstochen haben soll, ist am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt gestartet. Der Angeklagte soll seiner früheren Partnerin am 9. Jänner vor ihrem Wohnhaus aufgelauert und sie mit einem Messer attackiert haben. Er bekannte sich schuldig. Dem Mann droht lebenslange Haft und eine Einweisung in eine Anstalt.

SN/APA/SOPHIA KILLINGER Der 43-Jährige bekannte sich schuldig