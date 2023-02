Ex-Pfarrer und Schützling sollen hohe Summen ergaunert haben

Ein mittlerweile in den Ruhestand versetzter oö. Geistlicher und sein Schützling sollen insgesamt mehr als 30 Personen um eine sechsstellige Summe gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft Linz bestätigte einen Bericht der "Krone" (Mittwoch-Ausgabe). Der Ex-Pfarrer, der im guten Glauben gehandelt haben will, wurde auf freiem Fuß angezeigt, der Schützling, der sich u.a. als gerade nicht liquider Millionenerbe ausgegeben haben soll, ist derzeit ohnehin in Strafhaft.

SN/APA/dpa/Marijan Murat Das geliehene Geld wurde nie zurückgezahlt