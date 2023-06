Ex-Politiker Petzner wegen Sozialbetrugs vor Gericht

"Ich bekenne mich einsichtig nicht schuldig", hat der frühere BZÖ-Politiker und nunmehrige PR-Berater Stefan Petzner am Mittwoch am Wiener Landesgericht zu Beginn seines Betrugsprozesses erklärt. Laut Anklage soll Petzner im Jahr 2019 Arbeitslosengeld und Notstandshilfe bezogen und zu Unrecht knapp 7.600 Euro kassiert haben. "Ich war der Überzeugung, dass das alles in Ordnung war", sagte der Angeklagte. Er habe "laut meinem Ermessen alles richtig ausgefüllt".

BILD: SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Termin für Stefan Petzner am Wiener Landesgericht für Strafsachen